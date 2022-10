ATP Sofia 2022: Jannik Sinner costretto al ritiro contro Holger Rune, semifinale amara per l’altoatesino (Di sabato 1 ottobre 2022) Jannik Sinner è costretto a ritirarsi quasi al termine della semifinale che lo vede opposto, nell’ATP 250 di Sofia, al danese Holger Rune. Il classe 2003 è già in vantaggio per 5-7 6-4 5-2 quando all’altoatesino non riesce più di proseguire, a causa di una caduta nel sesto game con caviglia destra che effettua una torsione innaturale. Rune, dunque, sfiderà in finale lo svizzero Marc-Andrea Huesler, che aveva battuto in precedenza Lorenzo Musetti. Nei primi game i due non si danno fastidio al servizio. Questo vale fino al 3-2, con Sinner che è comunque ben presente per incisività. Rune, per dover rischiare, commette un brutto errore che significa 0-30. L’azzurro viene sorpreso da un paio di chiamate a ... Leggi su oasport (Di sabato 1 ottobre 2022)a ritirarsi quasi al termine dellache lo vede opposto, nell’ATP 250 di, al danese. Il classe 2003 è già in vantaggio per 5-7 6-4 5-2 quando alnon riesce più di proseguire, a causa di una caduta nel sesto game con caviglia destra che effettua una torsione innaturale., dunque, sfiderà in finale lo svizzero Marc-Andrea Huesler, che aveva battuto in precedenza Lorenzo Musetti. Nei primi game i due non si danno fastidio al servizio. Questo vale fino al 3-2, conche è comunque ben presente per incisività., per dover rischiare, commette un brutto errore che significa 0-30. L’azzurro viene sorpreso da un paio di chiamate a ...

