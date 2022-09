Ultime Notizie – Putin attacca Usa: “Hanno creato precedente usando armi nucleari” (Di venerdì 30 settembre 2022) Duro attacco di Vladimir Putin agli Stati Uniti. Hanno creato – ha dichiarato il presidente russo nel suo discorso – “un precedente” – usando le armi nucleari. “Esiste un ordine mondiale unipolare, nella sua essenza antidemocratico e non libero. Gli Stati Uniti sono il solo Paese al mondo ad aver utilizzato due volte le armi nucleari, distruggendo le città giapponesi di Hiroshima e di Nagasaki. Ricordo che gli Stati Uniti e i Britannici Hanno raso al suolo, senza che ve ne fosse la necessità dal punto di vista militare, durante la seconda guerra mondiale, le città di Dresda, Amburgo, Colonia e numerose altre città tedesche. Gli Stati Uniti Hanno lasciato un segno terribile nella memoria dei popoli di ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 30 settembre 2022) Duro attacco di Vladimiragli Stati Uniti.– ha dichiarato il presidente russo nel suo discorso – “un” –le. “Esiste un ordine mondiale unipolare, nella sua essenza antidemocratico e non libero. Gli Stati Uniti sono il solo Paese al mondo ad aver utilizzato due volte le, distruggendo le città giapponesi di Hiroshima e di Nagasaki. Ricordo che gli Stati Uniti e i Britanniciraso al suolo, senza che ve ne fosse la necessità dal punto di vista militare, durante la seconda guerra mondiale, le città di Dresda, Amburgo, Colonia e numerose altre città tedesche. Gli Stati Unitilasciato un segno terribile nella memoria dei popoli di ...

