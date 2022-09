Ritratto eccezionale di un megalomane alle prese con la prima ondata di Covid

Leggi su iodonna

(Di venerdì 30 settembre 2022) Prodotta dalla Passenger di Richard Brown (True Detective) e diretta da Michael Winterbottom, la serie This England – da stasera su Sky e in streaming su NOW, due episodi a settimana ogni venerdì – è incentrata sui primi turbolenti mesi del governo di Boris Johnson, leader dei conservatori britannici, in carica come Primo Ministro, brillantemente interpretato dal pluripremiato Kenneth Branagh. “This England”, attori e immagini della miniserie guarda le foto Leggi anche › “Belfast” di Kenneth Branagh: la recensione di Paolo ...