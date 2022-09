Mourinho | Triplete con l' Inter? Ci riprovo con la Roma Totti è un simbolo

Gazzetta_it : La prima pagina della Gazzetta di oggi: ??MOURINHO: 'IO, TOTTI E IL TRIPLETE' Le notizie ?? - mar_aie : Josè, tranquillo: ci basta vincere anche una cosa all'anno. Non pretendiamo il Triplete, ma se proprio insisti... #Mourinho - whtylly : RT @Gazzetta_it: La prima pagina della Gazzetta di oggi: ??MOURINHO: 'IO, TOTTI E IL TRIPLETE' Le notizie ?? - serieAnews_com : #Mourinho sogna di conquistare il Triplete anche con la #Roma. E sul suo conto: 'Nessuno al mondo è migliore di me'?? - SiamoPartenopei : PRIMA PAGINA - Gazzetta e l'intervista a Mourinho: 'Io, Totti e il Triplete' -

...di nuovo ilCi proverò con tutto me stesso anche con i giallorossi , la mia voglia di vincere non andrà mai via'. 'Totti è stato e sempre sarà un simbolo della Roma' Sabato alle 18...2 Inter - Roma è una partita speciale per lo Special One . Il tecnico portoghese Joséha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport : 'Non penso di essere il miglior ... SUL...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...José Mourinho si è proiettato alla prossima sfida della Roma: quella contro la 'sua' Inter, squadra con la quale ha conquistato il Triplete.