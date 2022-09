MotoGP su TV8, GP Thailandia 2022: orari, programma in chiaro, diretta e differita qualifiche 1 ottobre (Di venerdì 30 settembre 2022) Nella mattinata europea di domani, sabato 1° ottobre, saranno stabilite le griglie di partenza del Gran Premio di Thailandia del Motomondiale. Ovviamente si parla al plurale perché le classi coinvolte sono tre. Al riguardo, attenzione all’ordine in cui saranno impegnate le categorie. Infatti, come accaduto in Giappone, si cercherà di privilegiare la top-class mettendola in coda al programma. L’obiettivo è di giocare il più possibile con il fuso orario, rendendo meno proibitiva la collocazione in palinsesto per i telespettatori del Vecchio Continente. In MotoGP la domanda è se il dominio Ducati sul giro secco potrà essere messo in discussione da fattori differenti rispetto al meteo. Quest’anno la Casa di Borgo Panigale ha arpionato 12 pole position su 16, raccogliendone ben 21 su 27 a partire dal GP di ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 settembre 2022) Nella mattinata europea di domani, sabato 1°, saranno stabilite le griglie di partenza del Gran Premio didel Motomondiale. Ovviamente si parla al plurale perché le classi coinvolte sono tre. Al riguardo, attenzione all’ordine in cui saranno impegnate le categorie. Infatti, come accaduto in Giappone, si cercherà di privilegiare la top-class mettendola in coda al. L’obiettivo è di giocare il più possibile con il fusoo, rendendo meno proibitiva la collocazione in palinsesto per i telespettatori del Vecchio Continente. Inla domanda è se il dominio Ducati sul giro secco potrà essere messo in discussione da fattori differenti rispetto al meteo. Quest’anno la Casa di Borgo Panigale ha arpionato 12 pole position su 16, raccogliendone ben 21 su 27 a partire dal GP di ...

