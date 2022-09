MotoGP, GP Thailandia: le prove libere a Buriram (Di venerdì 30 settembre 2022) Prosegue la trasferta asiatica della MotoGP, che dal Giappone si trasferisce in Thailandia per la giornata di prove libere del GP di Buriram. La classe regina riparte dalla sfida Quartararo-Bagnaia, che a Motegi ha vissuto un momento di alta tensione. Come reagiranno i due contendenti in questo nuovo scenario? Occhio ad un Marc Marquez ritrovato e alle Aprilia, anche loro in lizza. MotoGP, GP Thailandia: orari e programmazione TV MotoGP, GP Thailandia: come vanno le prove libere a Buriram? In MotoGP arriva una buona notizia ed una cattiva notizia. La notizia buona è che a Buriram ha smesso di piovere, dopo un paio di giornate grigie. La ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 30 settembre 2022) Prosegue la trasferta asiatica della, che dal Giappone si trasferisce inper la giornata didel GP di. La classe regina riparte dalla sfida Quartararo-Bagnaia, che a Motegi ha vissuto un momento di alta tensione. Come reagiranno i due contendenti in questo nuovo scenario? Occhio ad un Marc Marquez ritrovato e alle Aprilia, anche loro in lizza., GP: orari e programmazione TV, GP: come vanno le? Inarriva una buona notizia ed una cattiva notizia. La notizia buona è che aha smesso di piovere, dopo un paio di giornate grigie. La ...

