Mondo di Mezzo: la Cassazione rigetta il ricordo, condannati in via definitiva Buzzi e Carminati (Di venerdì 30 settembre 2022) Si apre una nuova fase per i protagonisti dell'inchiesta Mondo di Mezzo Massimo Carminati e Salvatore Buzzi. Confermate le loro condanne stabilite nell'appello bis. Pertanto, i due, ora dovranno scontare rispettivamente 10 e 12 anni e dieci mesi di carcere. Leggi anche: Mafia Capitale, Buzzi apre un pub: il menù a tema 'banda della Magliana' ma è tutto legale Mafia Capitale: arriva la condanna definitiva per Buzzi e Carminati I due che hanno trascorso diversi anni insieme, adesso dovranno separarsi. Gli effetti della condanna pocanzi menzionata sono diventati esecutivi subito, dopo appena due ore dal verdetto in Cassazione. Arrestato Buzzi dai carabinieri del Ros previo mandato della procura generale della Repubblica ...

