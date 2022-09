“Maria, io mollo”. Uomini e Donne, clamoroso Riccardo Guarnieri: la rinuncia è ufficiale (Di venerdì 30 settembre 2022) A Uomini e Donne Riccardo Guarnieri continua a essere protagonista. Al ritorno in tv dopo la pausa estiva del dating show condotto da Maria De Filippi il cavaliere tarantino ha mostrato interesse per la nuova tronista Federica Aversano. Classe 1993, 28enne di Santa Maria Capua Vetere e mamma di un bimbo di 2 anni e mezzo, Luciano Giuseppe. Federica Aversano è un’insegnante e da circa 3 anni è in cerca del vero amore: “Dicono che sono antipatica”, queste le parole della nuova tronista UeD. È già nota al pubblico del programma per aver corteggiato Matteo Ranieri. Maria De Filippi ha subito fatto sapere a Riccardo Guarnieri che, qualora volesse corteggiare Federica Aversano, non sarebbe più un cavaliere, ma passerebbe al trono ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 30 settembre 2022) Acontinua a essere protagonista. Al ritorno in tv dopo la pausa estiva del dating show condotto daDe Filippi il cavaliere tarantino ha mostrato interesse per la nuova tronista Federica Aversano. Classe 1993, 28enne di SantaCapua Vetere e mamma di un bimbo di 2 anni e mezzo, Luciano Giuseppe. Federica Aversano è un’insegnante e da circa 3 anni è in cerca del vero amore: “Dicono che sono antipatica”, queste le parole della nuova tronista UeD. È già nota al pubblico del programma per aver corteggiato Matteo Ranieri.De Filippi ha subito fatto sapere ache, qualora volesse corteggiare Federica Aversano, non sarebbe più un cavaliere, ma passerebbe al trono ...

