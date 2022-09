Letta scrive agli iscritti sull’assise dem. Mea culpa e appelli per ribadire: il Congresso non è un casting (Di venerdì 30 settembre 2022) A quasi una settimana dal voto, Enrico Letta mette nero su bianco la sua analisi della sconfitta alle urne, enucleando i nodi da sciogliere per provare a ripartire dal Congresso in agenda. Così, nella lettera che il segretario dem dimissionario indirizza agli iscritti e alle iscritte sul Congresso Costituente del Nuovo Pd, Apertura, opposizione, nuova vita, tra bilanci e rammarico non può non elencare il lungo cahier de doleances che grava sulla ripartenza di un partito, uscito fiaccato dalla prova del voto. Una batosta elettorale che oggi, tirando le somme, lo porta a sottolineare come, «in questa campagna scandita da insidie e veleni, si sono manifestati evidenti i limiti della nostra proposta ed è emersa una mancanza molto grave di capacità espansiva nella società italiana. Sono limiti che ci ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 30 settembre 2022) A quasi una settimana dal voto, Enricomette nero su bianco la sua analisi della sconfitta alle urne, enucleando i nodi da sciogliere per provare a ripartire dalin agenda. Così, nella lettera che il segretario dem dimissionario indirizzae alle iscritte sulCostituente del Nuovo Pd, Apertura, opposizione, nuova vita, tra bilanci e rammarico non può non elencare il lungo cahier de doleances che grava sulla ripartenza di un partito, uscito fiaccato dalla prova del voto. Una batosta elettorale che oggi, tirando le somme, lo porta a sottolineare come, «in questa campagna scandita da insidie e veleni, si sono manifestati evidenti i limiti della nostra proposta ed è emersa una mancanza molto grave di capacità espansiva nella società italiana. Sono limiti che ci ...

OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: 'Abbiamo bisogno di un vero Congresso Costituente del nuovo Pd'. Lo scrive il segretario Enrico… - askanews_ita : #Letta scrive agli iscritti al #Pd: “Abbiamo tempo e forza per rimetterci in piedi” - SecolodItalia1 : Letta scrive agli iscritti sull’assise dem. Mea culpa e appelli per ribadire: il Congresso non è un casting… - d_acierno : RT @OrNella645587: Si scrive #Meloni si legge #Draghi Missione compiuta questo era l'obbiettivo di tutti: Renzi, Letta, Calenda Verdi... tr… - 2111Ludovyca : RT @OrNella645587: Si scrive #Meloni si legge #Draghi Missione compiuta questo era l'obbiettivo di tutti: Renzi, Letta, Calenda Verdi... tr… -