Kabul, esplosione in una scuola: 20 morti e 35 feriti - Esteri - quotidiano.net (Di venerdì 30 settembre 2022) Al - Jazeera: 'Attentato suicida seguito da una sparatoria'. Negli ultimi mesi la sicurezza del Paese si è deteriorata sotto la guida degli islamisti della linea ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 30 settembre 2022) Al - Jazeera: 'Attentato suicida seguito da una sparatoria'. Negli ultimi mesi la sicurezza del Paese si è deteriorata sotto la guida degli islamisti della linea ...

emergency_ong : ?? #Esplosione a #Kabul vicino a una #moschea: ricevute 14 vittime, di cui 4 morte all'arrivo. #Afghanistan #laguerraè - fanpage : Attacco suicida oggi a Kabul, in Afghanistan, dove un’esplosione si è verificata nel centro educativo Kaj: il bilan… - fisco24_info : Esplosione in una scuola a Kabul, '20 morti e 35 feriti': Si tratterebbe di un attentato suicida seguito da una spa… - CarieriF : RT @sabrinatehilim: ULTIMA ORA: #Kabul Esplosione in una scuola, 20 morti e 36 feriti #guerre - LaStampa : Esplosione in una scuola a Kabul: 20 morti e 35 feriti -