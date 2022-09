Guerra in Ucraina, le intercettazioni dei soldati russi: “Putin è un idiota. Ci ordinano di uccidere tutti” (Di venerdì 30 settembre 2022) “Le cose non vanno bene qui”. I dubbi, le proteste, la disperazione: è un lato inedito della Guerra in Ucraina quello che emerge dalle telefonate fatte a casa dai soldati russi. Intercettate dai servizi ucraini, le voci dei militari inviati da Mosca sono state pubblicate dal New York Times, che ha verificato l’autenticità delle chiamate incrociando i numeri di telefono con le app di messaggistica e i profili social, per identificare soldati e familiari. Le telefonate si riferiscono al mese di marzo e raccontano la Guerra da un punto di vista diverso, quello dei soldati russi. “Mamma, questa Guerra è la decisione più stupida che il nostro governo abbia mai preso, credo”, racconta alla madre il soldato Sergei, di cui il quotidiano ... Leggi su tpi (Di venerdì 30 settembre 2022) “Le cose non vanno bene qui”. I dubbi, le proteste, la disperazione: è un lato inedito dellainquello che emerge dalle telefonate fatte a casa dai. Intercettate dai servizi ucraini, le voci dei militari inviati da Mosca sono state pubblicate dal New York Times, che ha verificato l’autenticità delle chiamate incrociando i numeri di telefono con le app di messaggistica e i profili social, per identificaree familiari. Le telefonate si riferiscono al mese di marzo e raccontano lada un punto di vista diverso, quello dei. “Mamma, questaè la decisione più stupida che il nostro governo abbia mai preso, credo”, racconta alla madre il soldato Sergei, di cui il quotidiano ...

