Gas: Commissione, tocca ai Paesi obiettare piano Berlino (Di venerdì 30 settembre 2022) Sta agli Stati membri "notificare alla Commissione Europea" se il piano tedesco per sostenere famiglie e imprese dall'aumento dei prezzi dell'energia si può classificare come "aiuto di Stato" ed è ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 30 settembre 2022) Sta agli Stati membri "notificare allaEuropea" se iltedesco per sostenere famiglie e imprese dall'aumento dei prezzi dell'energia si può classificare come "aiuto di Stato" ed è ...

Maurizio_Lupi : La Commissione europea non presenterà una proposta formale sul #PriceCap al gas. Una scelta grave che avrà pesanti… - fattoquotidiano : Caro gas, lettera di 15 Stati alla Commissione Ue: “Price cap su tutte le importazioni, non solo dalla Russia”. E f… - News24_it : Gas: Commissione, tocca ai Paesi obiettare piano Berlino - iconanews : Gas: Commissione, tocca ai Paesi obiettare piano Berlino - GradiMichele : @CarloCalenda Una giusta e corretta considerazione, ma andiamo sui contenuiti. In questo mese dovremo decidere, se… -