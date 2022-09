Fagioli è ormai con la valigia in mano: ecco dove andrà a gennaio (Di venerdì 30 settembre 2022) Nicolò Fagioli è uno dei giocatori più interessanti in rosa alla Juve, ma nonostante questo il suo ruolo in queste prime partite è minimo. La situazione legata alla Juventus in questa stagione 2022-23 si sta facendo davvero sempre più complicata, con la gestione dei giocatori che sembra essere sempre più improvvisata, come quello che è successo con Nicolò Fagioli. LaPresseAbbiamo potuto assistere in questi anni davvero a una serie di giocatori che hanno saputo perfezionarsi a migliorarsi sempre di più, però la Juventus che ha cercato di puntare sempre di più sul settore giovanile. I bianconeri infatti hanno avuto l’opportunità di poter lanciare una serie di giocatori davvero molto interessanti, con Nicolò Fagioli che sicuramente è uno di questi. Il ragazzo è stato preso in considerazione durante l’avventura con Andrea Pirlo, ma ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 30 settembre 2022) Nicolòè uno dei giocatori più interessanti in rosa alla Juve, ma nonostante questo il suo ruolo in queste prime partite è minimo. La situazione legata alla Juventus in questa stagione 2022-23 si sta facendo davvero sempre più complicata, con la gestione dei giocatori che sembra essere sempre più improvvisata, come quello che è successo con Nicolò. LaPresseAbbiamo potuto assistere in questi anni davvero a una serie di giocatori che hanno saputo perfezionarsi a migliorarsi sempre di più, però la Juventus che ha cercato di puntare sempre di più sul settore giovanile. I bianconeri infatti hanno avuto l’opportunità di poter lanciare una serie di giocatori davvero molto interessanti, con Nicolòche sicuramente è uno di questi. Il ragazzo è stato preso in considerazione durante l’avventura con Andrea Pirlo, ma ...

PinoNeri5 : RT @MineraliStorie: Ultimo raccolto dell'orto urbano: aglio, fagioli, origano e infiorescenze del basilico (semi per l'anno prossimo). Mi… - ClaraPorta4 : RT @MineraliStorie: Ultimo raccolto dell'orto urbano: aglio, fagioli, origano e infiorescenze del basilico (semi per l'anno prossimo). Mi… - MineraliStorie : Ultimo raccolto dell'orto urbano: aglio, fagioli, origano e infiorescenze del basilico (semi per l'anno prossimo).… - devitocarmine : @MediasetTgcom24 Questo manda a sbattere l'intero paese. Non abbiate memoria corta. Ormai è ossessionato da 'Putin… -