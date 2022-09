F1 GP Singapore 2022, prove libere oggi in tv: canale, orario e diretta streaming (Di venerdì 30 settembre 2022) Le prove libere del venerdì del GP di Singapore 2022 a Marina Bay saranno visibili oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming. Tutto pronto per questo affascinante appuntamento asiatico che torna dopo due anni di assenza per via del Covid. Il weekend inizia con le prove libere, al solito due sessioni e i piloti che cercano il giusto assetto per passo gara e qualifiche. Occhio però agli orari. Venerdì 30 settembre alle ore 12 inizieranno le libere 1, alle ore 15 tutto pronto per le libere 2. diretta tv su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, diretta streaming su Sky Go, non prevista alcuna ... Leggi su sportface (Di venerdì 30 settembre 2022) Ledel venerdì del GP dia Marina Bay saranno visibiliin tv: ecco le informazioni su. Tutto pronto per questo affascinante appuntamento asiatico che torna dopo due anni di assenza per via del Covid. Il weekend inizia con le, al solito due sessioni e i piloti che cercano il giusto assetto per passo gara e qualifiche. Occhio però agli orari. Venerdì 30 settembre alle ore 12 inizieranno le1, alle ore 15 tutto pronto per le2.tv su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno,su Sky Go, non prevista alcuna ...

