Drag Race Italia 2, il video promo e le parole di Tommaso Zorzi: "Non piacevo a parte della comunità LGBT" (Di venerdì 30 settembre 2022) Il 20 ottobre tornerà Drag Race Italia con la sua seconda stagione. Una stagione più consapevole e politicamente scorretta, come sostenuto da Tommaso Zorzi fra le pagine di Vanity Fair. Nel cast, oltre Baye Dame Dia che abbiamo conosciuto al Grande Fratello Vip, c'è metà Roma e metà Sicilia. Ci sarà La Diamond che è resident del Muccassassina (ma nata a Caltanissetta), la già citata Obama che è una sua collega di palco; ma anche Narciso e Panthera Virus (nate entrambe a Frosinone) e Nehellenia di Fiumicino. A loro cinque si aggiungono tre siciliane: Aura Eternal da Mondello (non ce n'è coviddi, cit); La Petine Noire di Palermo e Tanissa Yoncé. Una calabrese: Gioffrè; e una pugliese: Skandalove. Di milanesi ne abbiamo già avuta una.

