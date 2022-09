Da Conte uno stipendio ai big del M5S esclusi alle elezioni: 'Vuole creare un partito vero' (Di venerdì 30 settembre 2022) Uno stipendio ai big del Movimento 5 Stelle esclusi dalle elezioni, perché non eletti o perché non candidati per via del limite dei due mandati. Ne parla oggi il quotidiano Il Messaggero , che ... Leggi su leggo (Di venerdì 30 settembre 2022) Unoai big del Movimento 5 Stelle, perché non eletti o perché non candidati per via del limite dei due mandati. Ne parla oggi il quotidiano Il Messaggero , che ...

GiovaQuez : Speranza: 'Far passare il M5S che è stato un anno e mezzo al governo con Draghi come il partito anti Draghi mi pare… - Giancar70336148 : RT @meleditalia: Severgnini è uno di quelli che preferisce i fascisti al governo piuttosto che un'alleanza PD 5S, come lui molti altri penn… - rosydesimone1 : RT @Varallo1967: #Draghi Fui anch'io uno dei coglioni che per il dopo Conte festeggiò l'arrivo di Draghi. Sembrava che il peggio del peggi… - brigno81 : @_Nico_Piro_ 'L'odio per Conte di certe 'elite' svela il volto dell'endemico razzismo italiano'. Questa sentenza è… - MicheleSolari70 : RT @MisssFreedom: Con i soldi del @Mov5Stelle (cioè dei cittadini) #Conte riconosce uno stipendio ai parlamentari che devono saltare un tur… -