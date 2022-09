Covid, Gemmato (FdI): basta chiusure e virostar, i medici non saranno più obbligati a vaccinarsi (Di venerdì 30 settembre 2022) Sulla campagna vaccinale anti-Covid “va bene raccomandare, non mettere più obblighi e infatti non bisogna rinnovare quello che riguarda il personale sanitario, in scadenza il 31 dicembre. Tra l’altro nelle menti dei più stolti, il vaccino imposto fa pensare che ci sia dietro un interesse delle multinazionali. Gli scienziati valutano i costi e i benefici e i cittadini si devono interfacciare con medico e farmacista. Lo dicevo già in commissione alla Camera”. E’ quanto sottolinea Marcello Gemmato, il responsabile della sanità di Fratelli d’Italia, in un’intervista a ‘Repubblica’. Stanno cadendo gli obblighi di mettere le mascherine. E giusto che vengano richieste nelle strutture sanitarie? “Le mascherine, con il distanziamento, l’igiene delle mani e in generale le norme di buona condotta sanitaria sono utili, e del resto negli ultimi due anni non abbiamo ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 30 settembre 2022) Sulla campagna vaccinale anti-“va bene raccomandare, non mettere più obblighi e infatti non bisogna rinnovare quello che riguarda il personale sanitario, in scadenza il 31 dicembre. Tra l’altro nelle menti dei più stolti, il vaccino imposto fa pensare che ci sia dietro un interesse delle multinazionali. Gli scienziati valutano i costi e i benefici e i cittadini si devono interfacciare con medico e farmacista. Lo dicevo già in commissione alla Camera”. E’ quanto sottolinea Marcello, il responsabile della sanità di Fratelli d’Italia, in un’intervista a ‘Repubblica’. Stanno cadendo gli obblighi di mettere le mascherine. E giusto che vengano richieste nelle strutture sanitarie? “Le mascherine, con il distanziamento, l’igiene delle mani e in generale le norme di buona condotta sanitaria sono utili, e del resto negli ultimi due anni non abbiamo ...

SecolodItalia1 : Covid, Gemmato (FdI): basta chiusure e virostar, i medici non saranno più obbligati a vaccinarsi… - infoitsalute : Covid, Gemmato (FdI): “Mai più Green Pass. Vaccino per i bimbi di 6 anni? Non ha senso” - RobBiondini_ : #Gemmato, resp. sanità #FDI: 'I dati ci dicono che la mortalità per il #Covid riguarda persone dai 65 anni. La stra… - PistaSandro : RT @DomaniGiornale: Secondo il responsabile salute di Fratelli d'Italia bisogna togliere l'obbligo vaccinale per il personale sanitario e q… - ap_elle : 1/6 Marcello Gemmato, responsabile sanità di Fratelli d'Italia, ha rilasciato un'intervista su Repubblica in cui di… -