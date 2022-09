Costituzione, l'ipocrisia della sinistra che teme modifiche: da che pulpito... (Di venerdì 30 settembre 2022) Che la cifra predominante della politica del Pd e della sinistra sia l'ipocrisia lo si può evincere da tanti aspetti. Fra quelli meno considerati, ma pure evidenti, ci sono le idee "conservatrici" sulla nostra Costituzione, giudicata non il risultato dell'impegno e della volontà di uomini cooperanti in un determinato momento storico ma quasi in modo totemico come l'emanazione diretta di una fonte divina. Che è poi fare un torto agli stessi Padri costituenti che, a cominciare da Piero Calamandrei, avevano insistito sulla necessità che la nostra Carta fosse sempre viva e in cammino. Il principale punto del contendere è in questo momento, come è noto, il presidenzialismo, a cui la sinistra si oppone con il più capzioso degli argomenti: la destra lo vorrebbe far ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 30 settembre 2022) Che la cifra predominantepolitica del Pd esia l'lo si può evincere da tanti aspetti. Fra quelli meno considerati, ma pure evidenti, ci sono le idee "conservatrici" sulla nostra, giudicata non il risultato dell'impegno evolontà di uomini cooperanti in un determinato momento storico ma quasi in modo totemico come l'emanazione diretta di una fonte divina. Che è poi fare un torto agli stessi Padri costituenti che, a cominciare da Piero Calamandrei, avevano insistito sulla necessità che la nostra Carta fosse sempre viva e in cammino. Il principale punto del contendere è in questo momento, come è noto, il presidenzialismo, a cui lasi oppone con il più capzioso degli argomenti: la destra lo vorrebbe far ...

archimedix73 : @ilgiornale beh ma c'è una norma ben precisa un componente delle forze dell'ordine non può avere cariche politiche… - boy_rossi : @SimonuandaMaria @CucchiRiccardo @ardigiorgio Non é a passo con i tempi. Comunque mi riferivo ad altro, cioé alla s… - Casimirra : @rulajebreal @_V_C_71 @GiorgiaMeloni Si vergogni per questo post, la vostra ipocrisia è imbarazzante, in italua vit… - BarozziPaul : RT @Gianluc59668963: Vi ho preparato un’altra chicca di ipocrisia. La madre delle #FakeNews “Giuro di essere fedele alla Repubblica, di o… - Giovann75194542 : RT @Gianluc59668963: Vi ho preparato un’altra chicca di ipocrisia. La madre delle #FakeNews “Giuro di essere fedele alla Repubblica, di o… -