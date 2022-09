Carolyn Smith in sala operatoria preoccupa i fan (Di venerdì 30 settembre 2022) : cosa è successo alla coreografa e presidente di giuria di Ballando con le stelle? Da anni, Ballando con le stelle ha una grande protagonista, Carloyn Smith; l’ex-ballerina e coreografa scozzese è da anni presidente di giuria, ma ora lei stessa è in prima linea per combattere una battaglia col sostegno delle tante persone che le vogliono bene. Carolyn Smith aggiorna i fan.Di recente infatti, la Smith ha condiviso una serie di foto e di aggiornamenti direttamente dalla sala operatoria, preoccupando parecchio i fan; cosa è successo? Gli aggiornamenti. : cosa è successo? I dettagli La battaglia della Smith, purtroppo, è molto diversa dalle sfide di ballo cui solitamente è chiamata a giudicare; dal 2015, come riporta il sito ogmag.net, ... Leggi su formatonews (Di venerdì 30 settembre 2022) : cosa è successo alla coreografa e presidente di giuria di Ballando con le stelle? Da anni, Ballando con le stelle ha una grande protagonista, Carloyn; l’ex-ballerina e coreografa scozzese è da anni presidente di giuria, ma ora lei stessa è in prima linea per combattere una battaglia col sostegno delle tante persone che le vogliono bene.aggiorna i fan.Di recente infatti, laha condiviso una serie di foto e di aggiornamenti direttamente dallando parecchio i fan; cosa è successo? Gli aggiornamenti. : cosa è successo? I dettagli La battaglia della, purtroppo, è molto diversa dalle sfide di ballo cui solitamente è chiamata a giudicare; dal 2015, come riporta il sito ogmag.net, ...

