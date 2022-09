Bruscolotti risponde a Cassano | «Lui scappato da un manicomio»

(Di venerdì 30 settembre 2022) Giuseppe, ex allenatore del Napoli,alle accuse lanciate da Antonionegli ultimi giorni Giuseppea tono ad Antonio, tramite la sua intervista a Radio Kiss Kiss. LE PAROLE – «Bisogna vedere sempre chi le dice certe cose, il soggetto lo conosciamo tutti. Quindi non gli darei tutta questa importanza. Non lo so se lo fa per avere visibilità o perché lo pensa veramente. Se noi siamo scappati di casa, lui èdal. Questo essere ne ha combinate di tutti i colori ovunque ha giocato, ricordatevi cosa fece con Capello». L'articolo proviene da Calcio News 24.

