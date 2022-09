Belen Rodriguez: «Se aspetti non arriva niente. Bisogna andare incontro alle cose» (Di venerdì 30 settembre 2022) Su Sette, settimanale del Corriere della Sera, un’intervista a Belen Rodriguez in cui la showgirl parla delle sue origini. Racconta la sua vita, non sempre facile, nel suo Paese di origine, l’Argentina. E anche la sua filosofia: «Per un po’ ho anche provato la strategia dell’attesa: non ha funzionato. Non arrivava niente. Bisogna andare incontro alle cose». Racconta i suoi primi impieghi in Argentina: «A diciotto anni distribuivo volantini del cinema per strada. A diciannove facevo la pizzaiola in un ristorante». Il padre era un venditore di attrezzi agricoli e di giardinaggio. Quando Menem salì al potere, l’Argentina cadde in una profonda crisi economica e la famiglia di Belen, come tante altre, perse la casa. «Da un ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 30 settembre 2022) Su Sette, settimanale del Corriere della Sera, un’intervista ain cui la showgirl parla delle sue origini. Racconta la sua vita, non sempre facile, nel suo Paese di origine, l’Argentina. E anche la sua filosofia: «Per un po’ ho anche provato la strategia dell’attesa: non ha funzionato. Nonva». Racconta i suoi primi impieghi in Argentina: «A diciotto anni distribuivo volantini del cinema per strada. A diciannove facevo la pizzaiola in un ristorante». Il padre era un venditore di attrezzi agricoli e di giardinaggio. Quando Menem salì al potere, l’Argentina cadde in una profonda crisi economica e la famiglia di, come tante altre, perse la casa. «Da un ...

Corriere : Belen Rodriguez: «Sono dovuta fuggire dall’Argentina. Così ho salvato la mia famiglia» - napolista : #BelenRodriguez: «Se aspetti non arriva niente. Bisogna andare incontro alle cose» A Sette: «Mio padre era protest… - zazoomblog : “Legati pistole in testa”. Belen Rodriguez dramma choc per lei e la famiglia - #“Legati #pistole #testa”. #Belen - blogtivvu : Belen Rodriguez, racconto shock del sequestro in Argentina: “Legata e pistole puntate, poi mi hanno chiusa in bagno… - Gastone_derolla : @disappunto Qui di idiota c'è solo il tuo moralismo, fammi indovinare, è sessismo per te dire che si può avere attr… -