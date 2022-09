Bayern Monaco, Bender: “Anche un panettiere potrebbe allenare questa squadra, ma Nagelsmann non ci riesce” (Di venerdì 30 settembre 2022) L’ex giocatore del Bayern Monaco, Manfred Bender, ha criticato duramente Julian Nagelsmann, dopo gli ultimi risultati deludenti in campionato. Queste le parole dell’ ex calciator ai microfoni di Sportradio Deutschland: “Anche un panettiere potrebbe allenare il Bayern Monaco. Non serve essere un buon allenatore, basta essere capaci di gestire la squadra. Ma questo Nagelsmann non riesce a farlo”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 30 settembre 2022) L’ex giocatore del, Manfred, ha criticato duramente Julian, dopo gli ultimi risultati deludenti in campionato. Queste le parole dell’ ex calciator ai microfoni di Sportradio Deutschland: “unil. Non serve essere un buon allenatore, basta essere capaci di gestire la. Ma questonona farlo”. SportFace.

