(Di venerdì 30 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Quote societarie, sette auto, altrettanti immobili e altre disponibilità finanziarie, per oltre 1,7 milioni di euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Napoli a tre persone nei confronti delle quali il gip di Torre Annunziata (Napoli), su richieste dell’ufficio inquirente coordinato dal procuratore Nunzio Fragliasso, ha emesso un provvedimento cautelare aglidomiciliari e un decreto dida oltre 4,7 milioni di euro. La fiamme gialle e la Procura di Torre Annunziata contestano ai tre indagati (due dei quali marito e moglie separati, ex titolari di un esercizio commerciale all’ingrosso di prodotti alimentari dichiarato fallito il 17 dicembre 2019) contestano i reati die sottrazioneal pagamento ...

anteprima24 : ** Bancarotta fraudolenta nel Napoletano, tre #Arresti e un sequestro ** - Cordeli11870198 : RT @raffanchio: #Siri già condanna bancarotta fraudolenta imputato corruzione #Alemanno condanna 1anno+ 10mesi coi MondodiMezzo #Maglie a s… - Margy45422620 : RT @raffanchio: #Siri già condanna bancarotta fraudolenta imputato corruzione #Alemanno condanna 1anno+ 10mesi coi MondodiMezzo #Maglie a s… - patitixperugia : RT @raffanchio: #Siri già condanna bancarotta fraudolenta imputato corruzione #Alemanno condanna 1anno+ 10mesi coi MondodiMezzo #Maglie a s… - raffanchio : #Siri già condanna bancarotta fraudolenta imputato corruzione #Alemanno condanna 1anno+ 10mesi coi MondodiMezzo… -

anteprima24.it

... su conforme richiesta di questa Procura della Repubblica, nei confronti di tre soggetti gravemente indiziati dei reati die sottrazioneal pagamento di imposte. In ...Queste persone si legano ai momenti della carriera e vita di Wanna più ambigui: l'incendio del locale, il primo arresto per, l'esplosiva rinascita. Come ad esempio Milva ... Bancarotta fraudolenta nel Napoletano, tre arresti e un sequestro Sia negli Emirati Arabi sia sulle coste di Monastir nel 2018 la Guardia di finanza gli aveva sequestrato proprietà nell’ambito dell’indagine per la bancarotta fraudolenta della Cartedil di ...Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha dato esecuzione ad un'ordinanza applicativa della misura cautelare personale degli arresti domiciliari e ad un decreto di sequestro prevent ...