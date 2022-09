Ardea | Anzio e Nettuno | l’allarme del sindacato di Polizia | ‘Siamo troppo pochi | una sola Volante per 3 Comuni’

(Di venerdì 30 settembre 2022) Un territorio vastissimo, spesso al centro delle cronache per episodi di criminalità. Tra arresti effettuati e, al contrario, persone che la fanno franca anche a causa delle mancate denunce. Dalle bande di minorenni che imperversano sul litorale alle cosche mafiose, nella zona che va tranon manca nulla. Tranne gli agenti diper la mole di lavoro che devono affrontare. Questa è infatti la ricorrente “lamentela” da parte del SIULP, ilautonomo di, che già due settimane fa aveva messo in evidenza il problema della grave carenza di personale nel Commissariato di. “Non sono passati neanche quindici giorni da quando il SIULP locale di ...

Il Faro online

