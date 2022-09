Al via “Le Vie dei Tesori” edizioni 2022, ma Monreale non c’è (Di venerdì 30 settembre 2022) Monreale – La Chiesa di Maria Santissima degli Agonizzanti con i suoi stucchi serpottiani, l’antica Biblioteca Ludovico II De Torres, Palazzo Cutò nell’antico quartiere Ciambra, la Chiesa di San Vito coeva del Duomo Normanno, ed ancora il Santuario Maria SS. Addolorata al Calvario delle Croci del 1815, il SS. Crocifisso alla Collegiata con gli stucchi serpottiani al suo interno, e poi le esperienze all’interno del laboratorio del forno Litria nel quartiere Carmine o in quelli dei maestri mosaicisti Monrealesi. E non finisce qui, ci sono (c’erano) anche le passeggiate all’antico monastero-fortezza di età normanna, il Castellaccio, quelle tra i vicoli Monrealesi e i cortili di Pozzillo e San Vito fino al quartiere dell’Orto, o nel borgo fascista Domenico Borzellino, mai abitato. Sono questi alcuni Tesori, quei luoghi ... Leggi su filodirettomonreale (Di venerdì 30 settembre 2022)– La Chiesa di Maria Santissima degli Agonizzanti con i suoi stucchi serpottiani, l’antica Biblioteca Ludovico II De Torres, Palazzo Cutò nell’antico quartiere Ciambra, la Chiesa di San Vito coeva del Duomo Normanno, ed ancora il Santuario Maria SS. Addolorata al Calvario delle Croci del 1815, il SS. Crocifisso alla Collegiata con gli stucchi serpottiani al suo interno, e poi le esperienze all’interno del laboratorio del forno Litria nel quartiere Carmine o in quelli dei maestri mosaicistisi. E non finisce qui, ci sono (c’erano) anche le passeggiate all’antico monastero-fortezza di età normanna, il Castellaccio, quelle tra i vicolisi e i cortili di Pozzillo e San Vito fino al quartiere dell’Orto, o nel borgo fascista Domenico Borzellino, mai abitato. Sono questi alcuni, quei luoghi ...

