ilGiornale.it

Si erano presentati al party di una bimba armati di bastoni,e un martello. Senza alcuna ... per prendere aentrambi. Non solo, chi era alla guida ha pure tentato di investire il ragazzo ...Si erano presentati al party di una bimba armati di bastoni,e un martello. Senza alcuna ... per prendere aentrambi. Non solo, chi era alla guida ha pure tentato di investire il ragazzo ... Spranghe e pugni alla festa dei bambini, 4 arresti Rissa violenta a Ladispoli: quattro romeni in manette. Si tratta di tre fratelli e del padre. Si erano presentati al party di una bimba armati di bastoni, spranghe e un martello. Senza ...Ennesima aggressione ai danni di un inviato di Striscia la Notizia. E' stato preso brutalmente a calci e pugni, denunciati gli aggressori: ecco cosa è successo.