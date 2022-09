Smart working, Inapp: 'promosso da imprese e lavoratori riduce costi e favorisce produttività (Di giovedì 29 settembre 2022) Benevento, 29 set. (Labitalia) - Lo Smart working piace a imprese e lavoratori. Per due datori di lavoro su tre (66%) incrementa la produttività e consente il risparmio dei costi di gestione degli spazi fisici, in particolare per le piccole imprese. Non solo, per il 72% dei datori di lavoro lo Smart working aumenta il benessere organizzativo e migliora l'equilibrio vita-lavoro dei dipendenti. Sul versante dei lavoratori, invece, è il miglioramento della qualità della vita lavorativa ad essere particolarmente apprezzato. Per l'80% migliora l'organizzazione e la gestione degli impegni privati-familiari, per il 72% favorisce una maggiore autonomia rispetto a metodi, orari, ritmi, e luoghi di lavoro e ... Leggi su iltempo (Di giovedì 29 settembre 2022) Benevento, 29 set. (Labitalia) - Lopiace a. Per due datori di lavoro su tre (66%) incrementa lae consente il risparmio deidi gestione degli spazi fisici, in particolare per le piccole. Non solo, per il 72% dei datori di lavoro loaumenta il benessere organizzativo e migliora l'equilibrio vita-lavoro dei dipendenti. Sul versante dei, invece, è il miglioramento della qualità della vita lavorativa ad essere particolarmente apprezzato. Per l'80% migliora l'organizzazione e la gestione degli impegni privati-familiari, per il 72%una maggiore autonomia rispetto a metodi, orari, ritmi, e luoghi di lavoro e ...

