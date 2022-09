Regina Elisabetta, il certificato di decesso: "E' morta di vecchiaia" (Di giovedì 29 settembre 2022) Il certificato di morte della Regina Elisabetta II indica che l’anziana monarca è morta di vecchiaia . Secondo il certificato pubblicato dal Records Office of Scotland, la Regina è morta per «l'età... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 29 settembre 2022) Ildi morte dellaII indica che l’anziana monarca èdi. Secondo ilpubblicato dal Records Office of Scotland, laper «l'età...

