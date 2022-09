(Di giovedì 29 settembre 2022) Il duo comico foggiano è tornato in prima serata con la nuova stagione di Emigratis, facendo parlare di sé già alla vigilia della messa in onda. Ecco cosa è successo

infoitcultura : 'Perc... il reddito di cittadinanza, a noi serve': la folle polemica contro Pio e Amedeo -

ilGiornale.it

La Guarnieri ha poi provocato il duo comico con una domanda suldi cittadinanza e Bufalino e Messicano - questi i nomi che Pio e Amedeo utilizzano in Emigratis - hanno colto la palla al balzo ...La Guarnieri ha poi provocato il duo comico con una domanda suldi cittadinanza e Bufalino e Messicano - questi i nomi che Pio e Amedeo utilizzano in Emigratis - hanno colto la palla al balzo ... "Perc... il reddito di cittadinanza, a noi serve": la folle polemica contro Pio e Amedeo Sindaco e assessore Raimondi: “Per la domanda c’è tempo fino al 10 ottobre, con riferimento agli affitti relativi all’annualità 2021” CHIETI - Pubblicato ...Operazione della polizia in via Vera Lombardi a Ponticelli: tre sono riusciti a fuggire. Bloccato invece un 38enne ...