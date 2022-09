Occhio ai pagliacci, sarà una stagione di odio e violenza rossa (Di giovedì 29 settembre 2022) Roma, 29 set – Se la sinistra istituzionale è uscita pesantemente sconfitta dalle elezioni politiche – scomparsa, per dirla con il compagno in Lacoste Fausto Bertinotti – il sottobosco informe dell’antifascismo militante è pronto a scatenarsi contro il governo di centrodestra. Contestare, criticare, opporsi, è pur sempre legittimo. Il problema è che certi ambienti che compongono quel magma informe che va dai centri sociali ai movimenti rossi extraparlamentari, potrebbe alzare l’asticella dello scontro. Un pericolo evidenziato anche dall’antiterrorismo: “Il livello della minaccia al momento non è ancora alto – riferiscono fonti di intelligence citate da Il Tempo – ma monitoriamo con estrema attenzione”. Nell’ultima Relazione presentata al Parlamento, i servizi fanno presente che “il movimento antagonista, pur mantenendo una presenza in parte marginale nelle proteste di piazza contro le ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 29 settembre 2022) Roma, 29 set – Se la sinistra istituzionale è uscita pesantemente sconfitta dalle elezioni politiche – scomparsa, per dirla con il compagno in Lacoste Fausto Bertinotti – il sottobosco informe dell’antifascismo militante è pronto a scatenarsi contro il governo di centrodestra. Contestare, criticare, opporsi, è pur sempre legittimo. Il problema è che certi ambienti che compongono quel magma informe che va dai centri sociali ai movimenti rossi extraparlamentari, potrebbe alzare l’asticella dello scontro. Un pericolo evidenziato anche dall’antiterrorismo: “Il livello della minaccia al momento non è ancora alto – riferiscono fonti di intelligence citate da Il Tempo – ma monitoriamo con estrema attenzione”. Nell’ultima Relazione presentata al Parlamento, i servizi fanno presente che “il movimento antagonista, pur mantenendo una presenza in parte marginale nelle proteste di piazza contro le ...

