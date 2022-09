Morte della regina Elisabetta II, svelate le cause (ufficiali) (Di giovedì 29 settembre 2022) La sovrana, scomparsa lo scorso 8 settembre, è mancata per cause naturali, almeno così dice il certificato di Morte. Arriva così alla conclusione una vicenda che nel Regno Unito aveva iniziato a suscitare qualche polemica. Ecco il motivo Leggi su vanityfair (Di giovedì 29 settembre 2022) La sovrana, scomparsa lo scorso 8 settembre, è mancata pernaturali, almeno così dice il certificato di. Arriva così alla conclusione una vicenda che nel Regno Unito aveva iniziato a suscitare qualche polemica. Ecco il motivo

