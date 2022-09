Modena, UFFICIALE: Poli firma fino al 2023 (Di giovedì 29 settembre 2022) Adesso è UFFICIALE: Andrea Poli è un nuovo giocatore del Modena. Il centrocampista - ex tra le altre di Milan, Inter e Sampdoria,... Leggi su calciomercato (Di giovedì 29 settembre 2022) Adesso è: Andreaè un nuovo giocatore del. Il centrocampista - ex tra le altre di Milan, Inter e Sampdoria,...

