Meloni, non cada nella trappola dei tecnici inetti (Di giovedì 29 settembre 2022) Un governo politico è sempre preferibile a un governo fatto di "tecnici" (che è a suo modo un governo politico). E lo è anche in periodi di crisi o emergenza, anzi a maggior ragione. È in tali periodi, infatti, che c'è bisogno di decisione nette, precise, e di chi se le assume con piena responsabilità politica. Di governi "tecnici" (o semi-"tecnici") in Italia se ne è fatto ampio ricorso negli ultimi decenni, in maniera spesso politicamente discutibile (anche se non costituzionalmente illegale). La soluzione politicamente preferibile, cioè andare alle urne, è stata scartata, qualche volta con qualche motivata ragione e altre volte meno. Sicuramente, nel 2018, non avendoci consegnato le urne una maggioranza precisa, andare subito alle urne avrebbe significato probabilmente riproporre lo stesso schema. Nacque così, dopo una lunga ...

