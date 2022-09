LIVE Coppa Agostoni 2022 in DIRETTA: presenti Nibali e Valverde, attenzione a Piccolo e Hirschi (Di giovedì 29 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LA STARTLIST Amiche e amici di OA Sport, appassionati di ciclismo, buongiorno a tutte e a tutti! Benvenute e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Coppa Agostoni 2022, arrivata alla sua settantacinquesima edizione! Si inaugura così il tradizionale Trittico Lombardo, che proseguirà la prossima settimana con Coppa Bernocchi e Tre Valli Varesine. Come da tradizione, la partenza e il traguardo coincideranno in quel di Lissone, in un percorso da 193 chilometri totali che porterà i corridori ad attraversare le splendide strade della Brianza, con un circuito da ripetere ben quattro volte (con le ascese di Colle Brianza e Lissolo). Nessuna difficoltà in vista per i chilometri finali, una discesa progressiva che porterà verso il ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA STARTLIST Amiche e amici di OA Sport, appassionati di ciclismo, buongiorno a tutte e a tutti! Benvenute e benvenuti allatestuale della, arrivata alla sua settantacinquesima edizione! Si inaugura così il tradizionale Trittico Lombardo, che proseguirà la prossima settimana conBernocchi e Tre Valli Varesine. Come da tradizione, la partenza e il traguardo coincideranno in quel di Lissone, in un percorso da 193 chilometri totali che porterà i corridori ad attraversare le splendide strade della Brianza, con un circuito da ripetere ben quattro volte (con le ascese di Colle Brianza e Lissolo). Nessuna difficoltà in vista per i chilometri finali, una discesa progressiva che porterà verso il ...

