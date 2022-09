La nuova serie di Lisa Kudrow è Time Bandits, diretta dal regista di JoJo Rabbit Taika Waititi (Di giovedì 29 settembre 2022) nuova serie tv in vista per Lisa Kudrow: l’ex star di Friends, nel ruolo dell’indimenticata Phoebe Buffay, reciterà in Time Bandits, la prossima commedia di Apple TV+ diretta da Taika Waititi, già acclamato regista di What We Do in the Shadows, Reservation Dogs, Our Flag Means Death e JoJo Rabbit. Lisa Kudrow sarà tra i protagonisti di questa rivisitazione del film fantasy cult di Terry Gilliam del 1981: l’adattamento televisivo è stato annunciato da Apple Tv+ come un “viaggio comico attraverso il tempo e lo spazio con un gruppo disordinato di ladri e la loro nuova recluta: un secchione di storia di undici anni“. Il giovanissimo ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 29 settembre 2022)tv in vista per: l’ex star di Friends, nel ruolo dell’indimenticata Phoebe Buffay, reciterà in, la prossima commedia di Apple TV+da, già acclamatodi What We Do in the Shadows, Reservation Dogs, Our Flag Means Death esarà tra i protagonisti di questa rivisitazione del film fantasy cult di Terry Gilliam del 1981: l’adattamento televisivo è stato annunciato da Apple Tv+ come un “viaggio comico attraverso il tempo e lo spazio con un gruppo disordinato di ladri e la lororecluta: un secchione di storia di undici anni“. Il giovanissimo ...

