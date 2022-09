La Mummia: Brendan Fraser e i problemi di salute dovuti alle acrobazie sul set (Di giovedì 29 settembre 2022) Brendan Fraser ha parlato con GQ dei suoi permanenti problemi di salute dovuti alle azioni pericolose sul set dei film della trilogia de La Mummia. Conosciuto in parte per aver interpretato il protagonista de La Mummia nella trilogia di Stephen Sommers, Brendan Fraser ha rivelato che le acrobazie effettuate per rendere al meglio il personaggio di Richard O'Connell gli hanno causato danni permanenti a livello fisico. L'attore ha raccontato di aver subito varie operazioni chirurgiche, entrando e uscendo dagli ospedali per ben 7 anni, interventi dovuti ai problemi di salute derivati dall'esecuzione di azioni pericolose sul set. Questo è uno dei motivi che ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 29 settembre 2022)ha parlato con GQ dei suoi permanentidiazioni pericolose sul set dei film della trilogia de La. Conosciuto in parte per aver interpretato il protagonista de Lanella trilogia di Stephen Sommers,ha rivelato che leeffettuate per rendere al meglio il personaggio di Richard O'Connell gli hanno causato danni permanenti a livello fisico. L'attore ha raccontato di aver subito varie operazioni chirurgiche, entrando e uscendo dagli ospedali per ben 7 anni, interventiaididerivati dall'esecuzione di azioni pericolose sul set. Questo è uno dei motivi che ...

zazoomblog : Da La Mummia alle molestie sessuali: la fine di Brendan Fraser - #Mummia #molestie #sessuali: #Brendan - ilgiornale : La mummia: il ritorno è uno dei film che ha aiutato Brendan Fraser a diventare un divo tra gli anni '90 e i primi D… - bari_times : Da La Mummia alle molestie sessuali: la 'fine' di Brendan Fraser - sfiorata82 : RT @badtasteit: Per molti anni #BrendanFraser è stato lontano dai set cinematografici anche per colpa dei tanti incidenti avuti con gli stu… - badtasteit : Per molti anni #BrendanFraser è stato lontano dai set cinematografici anche per colpa dei tanti incidenti avuti con… -