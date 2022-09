In piazza per difendere aborto, "ma non toccheremo la 194" (Di giovedì 29 settembre 2022) A tre giorni dalle elezioni e in occasione della Giornata Internazionale dell'aborto sicuro, il dibattito sulla legge 194 che regola l'interruzione volontaria di gravidanza si riaccende. Presidi e ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 29 settembre 2022) A tre giorni dalle elezioni e in occasione della Giornata Internazionale dell'sicuro, il dibattito sulla legge 194 che regola l'interruzione volontaria di gravidanza si riaccende. Presidi e ...

c_appendino : Rispondiamo all'invito delle associazioni che scendono in piazza a #Torino per l'accesso all'aborto sicuro. Innanzi… - mannocchia : Una sola cosa avrebbe dovuto dare vita alla piazza, come alla campagna elettorale del Pd: la lotta alla disuguaglia… - fffitalia : Mentre l'affluenza alle urne precipita come mai prima d'ora, la partecipazione agli scioperi e alle proteste contin… - vice542 : @lauraboldrini La #MeloniPremier dice che hai perso l'elezioni e che il ripescaggio ti consente di entrare a Montec… - FotiDavide : La cosa assurda è che adesso tutti scendono in piazza per difendere i diritti,però quando era ora di andar a votare… -