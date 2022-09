I migliori master Mba | Bocconi | Politecnico Milano e Luiss

(Di giovedì 29 settembre 2022) Il programma Mba full - time più quotato d'Italia è della Sda, che sale di un gradino nella classifica mondiale, posizionandosi al 22/mo posto (su 300) e mantiene il decimo posto in Europa. Il ...

Agenzia ANSA

Il dato arriva dalla QS World University Rankings, che ha pubblicato oggi la serie annuale di classifiche che identificano i migliori del mondo per aspiranti business leader. Il programma Mba full-time più quotato d'Italia è della Sda Bocconi, che sale di un gradino nella classifica mondiale, posizionandosi al 22/mo posto (su 300) e mantiene il decimo posto in Europa. SDA Bocconi #1 MBA al mondo per il ritorno sull'investimento LONDON, 29 settembre 2022 /PRNewswire/ -- QS Quacquarelli Symonds, analisti del settore della formazione universitaria e manageriale