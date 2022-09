Harry costretto a fare il test del DNA: Carlo non si fida e cresce la paura (Di giovedì 29 settembre 2022) Harry sarebbe stato costretto a sottoporsi a un test del DNA perché Carlo non era convinto di essere il suo padre biologico. Il Principe e Meghan Markle ora tremano per quello che rischiano, visto che la Regina Elisabetta non c’è più a proteggerli. Harry non è figlio di Carlo: cosa dice il test del DNA La questione del test del DNA e dei dubbi sulla effettiva paternità di Carlo è riemersa dopo le rivelazioni della biografa di Lady Diana, Anna Pasternak, che nel suo nuovo libro Princess in Love ha pubblicato una lettera della Principessa che getta nuovi dubbi sulla faccenda. Da anni infatti circolano rumors sul fatto che Harry possa essere figlio di James Hewitt, ex ufficiale della cavallerie britannica ed ex amante di ... Leggi su dilei (Di giovedì 29 settembre 2022)sarebbe statoa sottoporsi a undel DNA perchénon era convinto di essere il suo padre biologico. Il Principe e Meghan Markle ora tremano per quello che rischiano, visto che la Regina Elisabetta non c’è più a proteggerli.non è figlio di: cosa dice ildel DNA La questione deldel DNA e dei dubbi sulla effettiva paternità diè riemersa dopo le rivelazioni della biografa di Lady Diana, Anna Pasternak, che nel suo nuovo libro Princess in Love ha pubblicato una lettera della Principessa che getta nuovi dubbi sulla faccenda. Da anni infatti circolano rumors sul fatto chepossa essere figlio di James Hewitt, ex ufficiale della cavallerie britannica ed ex amante di ...

