Francesco Renga, arriva la brutta notizia. Il cantante addolorato: “Spero capirete…” (Di giovedì 29 settembre 2022) Francesco Renga ha comunicato una decisione importante ai suoi fan e l’ha fatto tramite un video su Instagram. Il cantante ha scelto di rimandare ancora una volta le date del suo tour: ecco il motivo. Francesco Renga ha utilizzato i social per informare i suoi fan. La notizia è in parte amara, perché il cantante … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 29 settembre 2022)ha comunicato una decisione importante ai suoi fan e l’ha fatto tramite un video su Instagram. Ilha scelto di rimandare ancora una volta le date del suo tour: ecco il motivo.ha utilizzato i social per informare i suoi fan. Laè in parte amara, perché il… L'articolo proviene da Velvet Gossip.

__piccolajoy11 : @Truciolo_Roll Mi hai fatto venire in mente la canzone di Francesco Renga mannaggia - radiocalabriafm : FRANCESCO RENGA - UN' ORA IN PIÙ - infoitcultura : Ambra Angiolini, il flirt con Francesco Scianna e quella 'somiglianza' con Francesco Renga - repubblica : Ambra Angiolini, il flirt con Francesco Scianna e quella 'somiglianza' con Francesco Renga [a cura di redazione spe… - claudeger55 : Questo articolo non è a pagamento. Mentre quello sull'Alzheimer sì. Ecco un esempio di quello che dicevo in un altr… -