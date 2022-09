Elezioni 2022, l’effetto candidati sul voto in Liguria: decisivo l’exploit di Pastorino. Berrino record di preferenze (Di giovedì 29 settembre 2022) Ecco le scelte espresse dagli elettori solo sui nomi dei vari collegi. Il sindaco di Bogliasco primo come percentuale, bene Piccardo e Cavo Leggi su ilsecoloxix (Di giovedì 29 settembre 2022) Ecco le scelte espresse dagli elettori solo sui nomi dei vari collegi. Il sindaco di Bogliasco primo come percentuale, bene Piccardo e Cavo

fattoquotidiano : Il 6,8 per cento ha oppure ha avuto grane con la legge. Nelle scorse elezioni era il 4,7%. Record centrodestra: 12… - ilfoglio_it : Dopo il pessimo risultato alle elezioni #Salvini non si dimette, non lascia. Dice di voler condividere con il parti… - diMartedi : Marco Travaglio attacca il segretario del Pd: 'Letta insegna a Parigi, ma cosa insegna? Come si perdono le elezioni… - lacittanews : Pubblicato il 29/09/2022 13:19 Vinte le elezioni, è già tempo di prime grane per Giorgia Meloni. Non solo sul fron… - Annamaria4344 : RT @RocchiAdriana1: Elezioni: Vaticano,aiuto migranti è obbligo morale e umano - Oltretevere - -