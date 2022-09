Dove vedere la Coppa Agostoni in diretta tv e streaming (Di giovedì 29 settembre 2022) In Brianza e precisamente a Lissone nella giornata di giovedì 29 settembre torna l’appuntamento con la mitica Coppa Agostoni, quest’anno giunta alla sua 75a edizione. In quella precedente il successo andò al kazako Alexey Lutsenko, con i nostri Matteo Trentin e Alessandro Covi che conclusero sul podio. Nella storia l’Italia domina il palmarès di questa corsa, avendo i corridori azzurri vinto ben 60 edizioni contro le 4 del Belgio, le 2 della Germania, mentre altre otto nazioni hanno portato a casa un successo ciascuna. Ad aggiudicarsi più edizioni fra tutti (3) è stato Franco Bitossi, nel 1967, 1969 e 1971. LEGGI ANCHE: Coppa Agostoni: percorso e partecipanti Il solito percorso e un parterre importante: Valverde, Nibali, Yates e non solo Il percorso di quest’anno alla Coppa ... Leggi su blogciclismo (Di giovedì 29 settembre 2022) In Brianza e precisamente a Lissone nella giornata di giovedì 29 settembre torna l’appuntamento con la mitica, quest’anno giunta alla sua 75a edizione. In quella precedente il successo andò al kazako Alexey Lutsenko, con i nostri Matteo Trentin e Alessandro Covi che conclusero sul podio. Nella storia l’Italia domina il palmarès di questa corsa, avendo i corridori azzurri vinto ben 60 edizioni contro le 4 del Belgio, le 2 della Germania, mentre altre otto nazioni hanno portato a casa un successo ciascuna. Ad aggiudicarsi più edizioni fra tutti (3) è stato Franco Bitossi, nel 1967, 1969 e 1971. LEGGI ANCHE:: percorso e partecipanti Il solito percorso e un parterre importante: Valverde, Nibali, Yates e non solo Il percorso di quest’anno alla...

