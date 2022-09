De Laurentiis incontra il numero uno di Apple | grossa partnership in vista? Il retroscena

(Di giovedì 29 settembre 2022) Deiluno di. Potrebbe esserci unatra il Napoli e la prima azienda al mondo. Importanti novità per il club azzurro. Il giornalista Valter De Maggio, nel corso di Radio Goal, programma in onda sulla emittente Kiss Kiss, ha annunciato una nuovasu cui sta lavorando la società: “A Napoli c’è la. Nel pomeriggio Aurelio Deincontrerà Tim Cook,uno di. Non si vedranno perché lavuole comprare il Napoli, sia chiaro. Oggi il presidente Aurelio Desi recherà a San Giovanni a Teduccio, una delle sedi della nota azienda. Potrebbe esserci unatra il Napoli e la ...

ilmionapoli : De Laurentiis incontra il Ceo di Apple Tim Cook - napolipiucom : De Laurentiis incontra il numero uno di Apple: grossa partnership in vista #apple #AurelioDeLaurentiis #Meret… -

" Ciao Italia: great to be in Naples! ". Tim Cook , amministratore delegato di Apple, saluta così Napoli dove stamattina gli è stata conferita la laurea honoris causa Innovation and International ...Dopo Amazon e Armani, Apple. I tifosi del Napoli sognano una nuova, importante partnership di prestigio. Il primo a lavorarci è il presidente Aurelio De, presente alla cerimonia di consegna della laurea honoris causa al Ceo della 'Mela', Tim Cook, all' Università Federico II . Successivamente i due hanno avuto modo di incontrarsi nuovamente,...E' in corso al Polo Tecnologico dell'Università Federico II di Napoli l'incontro tra Tim Cook, ad di Apple, e gli studenti del Polo, con un'ampia presenza dei frequentatori della Apple Academy e una s ...Aurelio De Laurentiis ha approfittato della presenza di Tim Cook per intavolare una trattativa e portare Apple tra gli sponsor della società.