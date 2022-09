Coach Of The Month: è Andrea Sottil a vincere il premio di settembre (Di giovedì 29 settembre 2022) E’ andato ad Andrea Sottil il premio di Coach Of The Month di settembre. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Udinese-Atalanta, in programma domenica 9 ottobre 2022 alle ore 15.00 alla Dacia Arena. Ad assegnare il premio è stata la giura composta da Direttori di testate giornalistiche sportive che hanno valutato i singoli allenatori in base a criteri tecnico sportivi e di qualità di gioco espresso dalle loro squadre, oltre che del comportamento e fair play tenuto durante le gare. L’Amministratore Delegato di Lega Serie A, Luigi De Siervo, ha dichiarato: “Al suo esordio in Serie A TIM Andrea Sottil si sta subito dimostrando un tecnico preparato e un grande motivatore, capace di mettere in campo squadre ottimamente ... Leggi su sportface (Di giovedì 29 settembre 2022) E’ andato adildiOf Thedi. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Udinese-Atalanta, in programma domenica 9 ottobre 2022 alle ore 15.00 alla Dacia Arena. Ad assegnare ilè stata la giura composta da Direttori di testate giornalistiche sportive che hanno valutato i singoli allenatori in base a criteri tecnico sportivi e di qualità di gioco espresso dalle loro squadre, oltre che del comportamento e fair play tenuto durante le gare. L’Amministratore Delegato di Lega Serie A, Luigi De Siervo, ha dichiarato: “Al suo esordio in Serie A TIMsi sta subito dimostrando un tecnico preparato e un grande motivatore, capace di mettere in campo squadre ottimamente ...

