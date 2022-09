Chiara Ferragni: veramente è successo questo nel suo passato? (Di giovedì 29 settembre 2022) Chiara Ferragni, veramente è successo questo nel suo passato? Il dettaglio che forse non conoscevi sulla famosissima imprenditrice. Chiara Ferragni è un nome che non ha bisogno di presentazioni; famosissima sui social, nel corso degli anni si è prima affermata come influencer di successo, poi come imprenditrice nel mondo della moda arrivando a farsi conoscere in tutto il mondo. Lo sapevi? Ecco una curiosità su Chiara Ferragni (foto: Instagram Chiara Ferragni).Le cose per la Ferragni non sono però state sempre così e, molti anni fa, era lontana dai riflettori coltivando il suo sogno; avete mai visto Chiara prima di ... Leggi su formatonews (Di giovedì 29 settembre 2022)nel suo? Il dettaglio che forse non conoscevi sulla famosissima imprenditrice.è un nome che non ha bisogno di presentazioni; famosissima sui social, nel corso degli anni si è prima affermata come influencer di, poi come imprenditrice nel mondo della moda arrivando a farsi conoscere in tutto il mondo. Lo sapevi? Ecco una curiosità su(foto: Instagram).Le cose per lanon sono però state sempre così e, molti anni fa, era lontana dai riflettori coltivando il suo sogno; avete mai vistoprima di ...

Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Chiara Ferragni 'andate a votare', Gassmann cita Pertini #ANSA - Cig4retteslOuis : @VIXKIWI a me chiara ferragni abbiamo fatto la doppietta - Opocaj8 : Chiara Ferragni, che gaffe! Alla sfilata Calzedonia si presenta così! - telodogratis : Chiara Ferragni tiene a precisare di non aver votato il M5S di Conte: il video - AndreaR77571180 : @LaPrimaManina Con tuttoil rispetto studiare alla Bocconi non è sintomo d' intelligenza,si è laureata anche Chiar… -