Calcio | presentata oggi in Vaticano la terza edizione della Partita per la Pace

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 29 settembre 2022) Roma, 29 set. - (Adnkronos) - Si è tenutaa Roma, presso Radio Vaticana, la presentazioneper la, evento benedetto da Papa Francesco, e che ha il sostegno delle più grandi stelle delmondiale. Laper lasi terrà il prossimo 14 Novembre, allo Stadio Olimpico di Roma, e sarà organizzata come evento interreligioso benefico dal Movimento Pontificio per l'Educazione Scholas Occurrentes. Avrà come slogan “We Play For Peace” e riunirà giocatori di tutto il mondo e leggende deldi diverse religioni e credenze, che insieme a Papa Francesco faranno questo nuovo appello alla. Alla conferenza stampa hanno partecipato: ...