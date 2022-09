Benedetta Rossi rivela tutto sul duro momento che sta passando

Leggi su formatonews

(Di giovedì 29 settembre 2022)vittima di una truffa in rete: cosa è accaduto alla popolare food blogger. Scopriamo insieme i dettagli. Undavvero difficile per, la popolare chef, seguitissima sui social e naturalmente amata anche in tv con il suo programma “Fatto in casa per voi” su Food Network. (web)Pochi sanno che la food blogger è stata recentemente vittima di una truffa su Internet. Il suo volto è stato infatti scelto per promuovere un prodotto miracoloso. Ma andiamo a vedere nel dettaglio di cosa si tratta.vittima di una truffaè stata vittima di una truffa. In questo post pubblicato sui social si legge che ha perso 12 kg, e su questo è stato anche condiviso la sua ...