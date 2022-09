Ascolti TV | dati Auditel di ieri | mercoledì 28 settembre 2022

(Di giovedì 29 settembre 2022)TV: idei programmi più visti di28, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 il film tv Il Commissario Montalbano – La forma dell’acqua ha totalizzato 3130 spettatori (18.28% di share). Il varietà Emigratis su Canale5 ha conquistato in media 2547 spettatori (share 16.95%). Il film Trespass su Italia1 ha realizzato 988 spettatori (5.10%); su Rai2 l’episodio della serie tv Delitti in Paradiso ha portato a casa 1109 spettatori (5.55%), mentre la puntata del programma Chi l’ha visto? su Rai3 ha avuto 1724 spettatori (10.43%). Su Rete4 il programma di attualità Controcorrente Prima Serata ha totalizzato 823 spettatori (5.76%) ...

occhio_notizie : Ascolti tv, mercoledì 28 settembre 2022: Il Commissario Montalbano vince contro Emigratis? #ascoltitv #datiauditel… - NZeccato : RT @Emanuele4Music: Ascolti tv mercoledì 28 settembre 2022: Il Commissario Montalbano (18.3%), Emigratis (16.9%), Chi l’ha visto (10.4%) |… - Emanuele4Music : Ascolti tv mercoledì 28 settembre 2022: Il Commissario Montalbano (18.3%), Emigratis (16.9%), Chi l’ha visto (10.4%… - SuperGuidaTV : Gli ascolti TV di ieri sera: Pio e Amedeo in prima serata su Canale5 partono con il 16,9% di share e 2.547.000 spet… - zazoomblog : Ascolti tv mercoledì 28 settembre 2022: Il Commissario Montalbano Emigratis Chi l’ha visto? dati Auditel e share -… -

Ecco idi ascolto del 28 settembre 2022: vince Montalbano in replica, nessun boom per ...DayTime Pomeriggio, idel 28 settembre 2022 RAI 1 Oggi è un altro giorno : 0.000.000 spettatori con 0.00 % di share Il Paradiso delle signore : 0.000.000 spettatori con 0.00 %. La ...Il movente dell’omicidio del professore sarebbe di tipo economico, ma si attendono ulteriori elementi da parte della Procura ...Ecco i dati di ascolto del 28 settembre 2022: vince Montalbano in replica, nessun boom per Emigratis Comprendere come mai Pio e Amedeo abbiamo meritato un posto nella prima serata di Canale 5 con il l ...