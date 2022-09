fisco24_info : Usa: rendimento Treasury sale sopra il 4%, prima volta dal 2010: Tassi salgono di 6 punti base, massimo da aprile d… - SoloBorsa : lo sapevate che il rendimento del decennale inglese è superiore al decennale Usa ? E che che il decennale italiano… - Ralfmacher : Rendimento decennale USA - HFidanken : IL RENDIMENTO A 10 ANNI USA SALE DI 6 BPS AL 3,77%, IL MASSIMO DAL 2010 - pelias01 : RT @lauranaka: La #Fed sta sbagliando tutto? Powell alza tassi Usa al range 3%-3,25%, record dal 2008. Azioni VS Bond: Gundlach vede nero… -

Agenzia ANSA

Volano i rendimenti dei titoli di Stato statunitensi a 10 anni, saliti per la prima volta in 12 anni al di sopra del 4%. Il tasso su Treasury bond di riferimento negli Stati Uniti è balzato di sei ......"hawkish" di alcuni membri della Fed che hanno fatto presagire ulteriori rialzi dei tassi. Il ... Ildell' obbligazione decennale giapponese tratta 0,25%, mentre ildel titolo ... Usa: rendimento Treasury sale sopra il 4%, prima volta dal 2010 Volano i rendimenti dei titoli di Stato statunitensi a 10 anni, saliti per la prima volta in 12 anni al di sopra del 4%. (ANSA) ...I mercati sono ancora nel caos: Asia scivola in rosso, lo yuan si indebolisce ancora e i rendimenti sovrani corrono verso nuovi record: c'è un mix di fattori che sta sconvolgendo la finanza globale.