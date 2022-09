Una specie di uccelli su 2 in declino, una su 8 a rischio estinzione (Di mercoledì 28 settembre 2022) (Adnkronos) – Quasi la metà delle specie di uccelli selvatici nel mondo è in declino e una su otto è a rischio di estinzione a causa dell’espansione e intensificazione dell’agricoltura, della deforestazione e dei cambiamenti climatici. A lanciare l’allarme è la nuova edizione di “State of the world birds”, il più importante rapporto al mondo che nella nuova edizione ha preso in esame ben 11mila specie di uccelli. Pubblicato ogni quattro anni da BirdLife International, il rapporto riassume ciò che gli uccelli ci dicono sullo stato della natura, sulle pressioni esercitate su di essa, sulle soluzioni esistenti e su quelle necessarie. Attualmente, quasi la metà delle specie di uccelli nel mondo è in ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 28 settembre 2022) (Adnkronos) – Quasi la metà dellediselvatici nel mondo è ine una su otto è adia causa dell’espansione e intensificazione dell’agricoltura, della deforestazione e dei cambiamenti climatici. A lanciare l’allarme è la nuova edizione di “State of the world birds”, il più importante rapporto al mondo che nella nuova edizione ha preso in esame ben 11miladi. Pubblicato ogni quattro anni da BirdLife International, il rapporto riassume ciò che glici dicono sullo stato della natura, sulle pressioni esercitate su di essa, sulle soluzioni esistenti e su quelle necessarie. Attualmente, quasi la metà delledinel mondo è in ...

